Второй обстрел за два часа: ВС РФ повторно атаковали Харьков, детали

Местные власти сообщают, что оккупационная армия нанесла не менее шести ударов по Харькову. На месте прилетов работают сотрудники ГСЧС.

Related video

Сначала в городе прозвучало пять взрывов, а спустя два часа, после 18-ти, мэр Игорь Терехов сообщил об очередной атаке и шести взрывах в Холодногорском районе Харькова.

Фото: Скриншот

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о прилетах, однако добавил, что данных о пострадавших не поступало, а на местах над ликвидаций последствий работают сотрудники ГСЧС.

В местных пабликах выкладывают видео, где видны черные столбы дыма после прилетов.

Тем временем в Днепре, который сегодня тоже оказался под ударом, уже известно о 20 пострадавших. Один мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в реанимации.

По информации мэра города Бориса Филатова, оккупанты повредили 20 жилых домов, медцентр, детскую стоматологию, музей, один из лицеев и корпусы высшего учебного заведения.

Напомним, в Черниговской области за ночь зафиксировали десятки ударов "Шахедами".

Также сообщалось, что российская ракета повредила посольство Польши в Украине.