Российская ракета повредила посольство Польши в Украине: что сказали в Варшаве

Во время массированного ночного обстрела Украины 28 сентября пострадало здание посольства Польши в Киеве.

Осколок или малокалиберный снаряд упал на крышу консульского отдела посольства, пробив потолок. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в комментарии RMF FM.

"Снаряд оказался в кухонной зоне. Никто не пострадал", — сообщил Вронский.



По предварительным оценкам, убытки не являются значительными. В МИД Польши отметили, что консульский отдел продолжит свою работу в обычном режиме.

Как отмечают в издании, инцидент произошел во время 12-часового российского обстрела, в котором было задействовано почти 500 "Шахедов" и более 40 ракет, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Напомним, в результате обстрела в Соломенском районе Киева погибла 12-летняя девочка Александра. Мама ребенка находится в больнице.

Фокус также сообщал, что в результате удара по селу Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева пострадали два таунхауса, стоящих возле жилого комплекса "Львовский".