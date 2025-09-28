Кремль отреагировал на слова Зеленского об ударах по РФ: Песков рассказал об ответе России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова Владимира Зеленского относительно возможных ударов по территории РФ. Свою реакцию он высказал во время интервью телеканалу "Россия-1".
Как сообщает РИА Новости, отвечая на вопрос о возможной реакции России в случае попытки атаки на Кремль, Песков заявил: "Наш верховный главнокомандующий, президент, он же говорил уже на эту тему".
"То есть об этом лучше даже не говорить. И все это понимают", — подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста о том, как Российская Федерация будет воспринимать возможные попытки Киева "атаковать Кремль".
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался о праве Украины на нанесение ударов по территории РФ в ответ на российские атаки.
Как сообщал Фокус, ВС РФ выпустили по Украине почти 650 дронов и ракет, Зеленский пообещал наносить ответные удары.
Фокус также писал, что в Киеве в результате массированной атаки россиян с 27 на 28 сентября повреждены более 15 локаций.
Как сообщал Фокус, в результате российской атаки было повреждено здание Института кардиологии в Киеве. Известно о двух погибших людях.
Фокус также писал, что в течение 27 сентября оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области. Ранены 27 человек.