ВС РФ выпустили по Украине почти 650 дронов и ракет: Зеленский пообещал наносить ответные удары

В ночь на 28 сентября ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины, всего применив 643 ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

В общем, как сообщают Воздушные силы ВСУ, было обнаружено 595 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, включая 2 реактивных дрона типа "Бандероль".

Также россияне выпустили по Украине 2 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал", 38 крылатых ракет Х-101 и 8 крылатых ракет "Калибр".

Основное направление удара, как отмечается, пришлось на Киев.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 611 воздушных целей:

566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";

35 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение обломков на 25 локациях, проинформировали в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы ранее публиковали визуализацию движения воздушных целей во время атаки.

Реакция Владимира Зеленского на атаку

Президент Владимир Зеленский отметил, что массированная российская атака на украинские города продолжалась более 12 часов. Основными направлениями вражеской атаки, проинформировал лидер, были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая область, Сумщина, Николаевщина, Черниговщина, Одесская область.

"Эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира", — подчеркнул он.

Кремлю выгодно продолжать террор и войну, пока действует "теневой флот" и поступают средства от энергетики, отметил Владимир Зеленский.

"Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии", — предупредил глава государства.

Напомним, в Киеве в результате массированной атаки россиян с 27 на 28 сентября повреждено более 15 локаций, пока известно о четырех погибших.

В Запорожье, по предварительным данным, ранены 27 человек.