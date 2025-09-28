ЗС РФ випустили по Україні майже 650 дронів та ракет: Зеленський пообіцяв завдавати ударів у відповідь

У ніч на 28 вересня ЗС РФ завдали комбінованого удару по території України, застосувавши 643 ударних БпЛА, а також ракет повітряного та морського базування.

Загалом, як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, було виявлено 595 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, включаючи 2 реактивних дрони типу "Бандероль".

Також росіяни випустили по Україні 2 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал", 38 крилатих ракет Х-101 та 8 крилатих ракет "Калібр".

Основний напрямок удару, як зазначається, припав на Київ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння уламків на 25 локаціях, поінформували у ПС ЗСУ.

Моніторингові канали раніше публікували візуалізацію руху повітряних цілей під час атаки.

Реакція Володимира Зеленського на атаку

Президент Володимир Зеленський наголосив, що масована російська атака на українські міста тривала понад 12 годин. Основними напрямками ворожої атаки, поінформував лідер, були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", — наголосив він.

Кремлю вигідно продовжувати терор та війну, доки діє "тіньовий флот" та надходять кошти від енергетики, зауважив Володимир Зеленський.

"Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії", — попередив глава держави.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої атаки росіян з 27 на 28 вересня пошкоджено понад 15 локацій, наразі відомо про чотирьох загиблих.

У Запоріжжі, за попередніми даними, поранені 27 людей.