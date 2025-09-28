Наслідки масованої атаки росіян на Київ: багато руйнувань, є загиблі та поранені (фото)

У Києві внаслідок масованої атаки росіян з 27 на 28 вересня пошкоджено понад 15 локацій, наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких неповнолітня дитина.

Відомо про наслідки атаки в Дарницькому, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Дніпровському районах, частина з яких є займанням автомобілів у дворах будинків, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, наразі точно підтверджено до десяти поранених, також, попередньо, відомо про трьох загиблих, у тому числі про 12-річну дівчинку.

Своєю чергою міський голова Віталій Кличко повідомив, що наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста.

Восьмеро людей постраждали, повідомив він, додавши, що 7 із них медики госпіталізували, а одній жінці надали допомогу на місці.

В Соломʼянському районі, в пʼятиповерхівці, де сталося часткове руйнування, рятувальники деблокують виявлене тіло жінки.Також там сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на АЗС.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях, зокрема, на нежитлову забудову та біля житлових будинків.

У ДСНС також повідомили про наслідки атаки. У Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникло загоряння на 3 та 4 поверсі з частковим руйнуванням. З під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано 3 осіб, одна особа травмована.

Також сталося влучання в будівлю Інституту кардіології. На місці події рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Пізніше Тимур Ткаченко уточнив, що на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Таким чином відомо про 4 жертви російської атаки.

Тим часом телеграм-канали публікують наслідки російської атаки. Зокрема з'явилося фото уламків збитої ракети, яка лежить посеред дороги.

Також повідомляється про "прильот" у Софіївській Борщагівці під Києвом.

Значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці, де тривають роботи з ліквідації наслідків, повідомили у ДСНС.

Наразі постраждалим надається допомога, а інформація щодо загиблих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "шахед". Також у небо злітали носії крилатих ракет МіГ-31 та Ту-95мс.

Вже під ранок російські окупаційні війська завдали удару дронами та крилатими ракетами по Києву.