Ракетний терор РФ у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла до 27, серед них — діти (відео)

Протягом 27 вересня окупанти атакували 14 населених пунктів Запорізької області. За попередніми даними, поранені 27 людей.

Зранку, 28 вересня, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про 27 поранених.

Повідомлення Федорова у Telegram Фото: Скриншот

"Різані рани, переломи, контузії, отруєння чадним газом…Три людини у важкому стані, – з політравмами та вибуховими пораненнями. Також допомога медиків знадобилася чотирьом пораненим внаслідок нічної ворожої атаки", – уточнив Федоров.

Очільник ЗОВА також повідомив, що серед постраждалих від нічного обстрілу – троє дітей.

Рятування дитини Фото: ДСНС

Загалом російські війська завдали 727 ударів по території області.

Ворог здійснив сім авіаційних ударів по Малій Токмачці, Червоній Криниці, Малинівці, Полтавці та Білогір’ю. По Запоріжжю було випущено дві ракети.

Артилерійські підрозділи противника здійснили 183 обстріли. Вони ворог атакував Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Також росіяни дев'ять разів застосували реактивні системи залпового вогню. Удари було нанесено по Запоріжжю, Малій Токмачці, Білогір’ю та Полтавці.

"Надійшло щонайменше 21 повідомлення про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури", – зазначив голова ЗОВА.

Постраждалий будинок Фото: ДСНС

Окремо голова області повідомив про масштабну атаку безпілотниками. Ворог застосував 526 БпЛА різних модифікацій. Переважно це були FPV-дрони.

Цілі атак знаходились у Червонодніпровці, Новомиколаївці, Плавнях, Гуляйполі, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Чарівному.

Деталі наслідків ранкового ракетного удару по Запоріжжю надали у ДСНС Запоріжжя. "Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю травмовано 15 людей", – йдеться у повідомленні.

Ворожа ракета влучила поруч із житловим дев'ятиповерхови будинком.

Внаслідок вибуху та ударної хвилі виникли займання. Вони охопили з другого по п'ятий поверхи в одному під'їзді та з восьмого по дев'ятий в іншому.

Внаслідок вибуху та ударної хвилі виникли займання

"Надзвичайники врятували 13 мешканців будинку ще 15 отримали травми різного ступеню", – повідомили у ДСНС. Кількість травмованих на місці події уточнюється.

Психологи ДСНС надали допомогу 18 постраждалим. Серед них було двоє дітей.

Пожежу на загальній площі 650 кв.м було ліквідовано о 07:18. Аварійно-рятувальні роботи було завершено. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомляв Фокус, у ніч на суботу 27 вересня росіяни атакували українські міста 115-ма ударними БпЛА. Внаcлідок нічного обстрілу тисячі мешканців Запоріжжя залишились без світла.

Зазнала руйнувань міжміська автостанція у Запоріжжі, де вибуховою хвилею винесло закриті фанерою вікна.