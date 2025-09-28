Ракетный террор РФ в Запорожье: количество пострадавших возросло до 27, среди них — дети (видео)

В течение 27 сентября оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области. По предварительным данным, ранены 27 человек.

Утром, 28 сентября, глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о 27 раненых.

Сообщение Федорова в Telegram Фото: Скриншот

"Резаные раны, переломы, контузии, отравление угарным газом... Три человека в тяжелом состоянии, — с политравмами и взрывными ранениями. Также помощь медиков понадобилась четырем раненым в результате ночной вражеской атаки", — уточнил Федоров.

Глава ЗОВА также сообщил, что среди пострадавших от ночного обстрела — трое детей.

Спасение ребенка Фото: ГСЧС

В целом российские войска нанесли 727 ударов по территории области.

Враг совершил семь авиационных ударов по Малой Токмачке, Красной Кринице, Малиновке, Полтавке и Белогорью. По Запорожью было выпущено две ракеты.

Артиллерийские подразделения противника осуществили 183 обстрела. Они враг атаковал Червоноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

Также россияне девять раз применили реактивные системы залпового огня. Удары были нанесены по Запорожью, Малой Токмачке, Белогорью и Полтавке.

"Поступило по меньшей мере 21 сообщение о повреждении жилья, техники и объектов инфраструктуры", — отметил глава ЗОВА.

Пострадавший дом Фото: ГСЧС

Отдельно глава области сообщил о масштабной атаке беспилотниками. Враг применил 526 БпЛА различных модификаций. Преимущественно это были FPV-дроны.

Цели атак находились в Червоноднепровке, Новониколаевке, Плавнях, Гуляйполе, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Новоандреевке и Волшебном.

Детали последствий утреннего ракетного удара по Запорожью предоставили в ГСЧС Запорожья. "В результате вражеского удара по Запорожью травмированы 15 человек", — говорится в сообщении.

Вражеская ракета попала рядом с жилым девятиэтажным домом.

В результате взрыва и ударной волны возникли возгорания. Они охватили со второго по пятый этажи в одном подъезде и с восьмого по девятый в другом.

В результате взрыва и ударной волны возникли возгорания

"Чрезвычайники спасли 13 жителей дома еще 15 получили травмы различной степени", — сообщили в ГСЧС. Количество травмированных на месте происшествия уточняется.

Психологи ГСЧС оказали помощь 18 пострадавшим. Среди них было двое детей.

Пожар на общей площади 650 кв.м был ликвидирован в 07:18. Аварийно-спасательные работы были завершены. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Как сообщал Фокус, в ночь на субботу 27 сентября россияне атаковали украинские города 115-ю ударными БпЛА. В результате ночного обстрела тысячи жителей Запорожья остались без света.

Подверглась разрушениям междугородняя автостанция в Запорожье, где взрывной волной вынесло закрытые фанерой окна.