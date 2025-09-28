Кремль відреагував на слова Зеленського про удари по РФ: Пєсков розповів про відповідь Росії

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на слова Володимира Зеленського щодо можливих ударів по території РФ. Свою реакцію він висловив під час інтерв'ю телеканалу "Росія-1".

Related video

Як повідомляє РІА Новини, відповідаючи на запитання про можливу реакцію Росії у разі спроби атаки на Кремль, Пєсков заявив: "Наш верховний главнокомандувач, президент, він же говорив уже на цю тему".

"Тобто про це краще навіть не говорити. І всі це розуміють", — наголосив прессекретар Путіна.

Заява Пєскова

Ця заява пролунала у відповідь на питання журналіста про те, як Російська Федерація сприйматиме можливі спроби Києва "атакувати Кремль".

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський висловлювався про право України на завдання ударів по території РФ у відповідь на російські атаки.

Як повідомляв Фокус, ЗС РФ випустили по Україні майже 650 дронів та ракет, Зеленський пообіцяв завдавати ударів у відповідь.

Фокус також писав, що у Києві внаслідок масованої атаки росіян з 27 на 28 вересня пошкоджено понад 15 локацій.

Як повідомляв Фокус, внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Києві. Відомо про двох загиблих людей.

Фокус також писав, що протягом 27 вересня окупанти атакували 14 населених пунктів Запорізької області. Поранені 27 людей.