Загинули медсестра та пацієнт: в мережі показали будівлю Інституту кардіології (фото, відео)

Внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Києві. Відомо про двох загиблих людей.

Під час ворожої атаки на столицю в медичному закладі загинули медсестра та пацієнт, повідомили у ДСНС.

"Радіо Свобода" публікує кадри, на яких видно, куди саме влучив російський безпілотник.

Як розповіла чергова медсестра Юлія, загиблими виявилися пацієнт та медсестра з четвертого поверху. Сама ж вона під час удару перебувала на третьому поверсі й там лише дивом обійшлося без жертв.

Після атаки, додала жінка, зайнялася сильна пожежа й гасити її допомагав один з пацієнтів лікарні.

Видання "РБК-Україна" уточнює, що пожежа, яка виникла після потужного вибуху, охопила кілька приміщень медичного закладу.

Усередині інституту вогонь знищив обладнання та меблі, залишивши після себе лише обгорілі стіни.

Тим часом, як повідомили в офісі генпрокурора, за фактами вчинення воєнних злочинів (438 КК України) слідчі СБУ розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України, загалом застосувавши 643 ударних БпЛА, ракети повітряного та морського базування. Протиповітряною обороною було збито 611 цілей.

У Києві, як писав Фокус, внаслідок масованої атаки ЗС РФ було пошкоджено понад 15 локацій, наразі відомо про чотирьох загиблих.