Погибли медсестра и пациент: в сети показали здание Института кардиологии (фото, видео)

В результате российской атаки было повреждено здание Института кардиологии в Киеве. Известно о двух погибших людях.

Во время вражеской атаки на столицу в медицинском учреждении погибли медсестра и пациент, сообщили в ГСЧС.

"Радио Свобода" публикует кадры, на которых видно, куда именно попал российский беспилотник.

Как рассказала дежурная медсестра Юлия, погибшими оказались пациент и медсестра с четвертого этажа. Сама же она во время удара находилась на третьем этаже и там лишь чудом обошлось без жертв.

После атаки, добавила женщина, начался сильный пожар и тушить его помогал один из пациентов больницы.

Издание "РБК-Украина" уточняет, что пожар, который возник после мощного взрыва, охватил несколько помещений медицинского учреждения.

Внутри института огонь уничтожил оборудование и мебель, оставив после себя лишь обгоревшие стены.

Между тем, как сообщили в офисе генпрокурора, по фактам совершения военных преступлений (438 УК Украины) следователи СБУ начали досудебное расследование в уголовных производствах.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины, в целом применив 643 ударных БпЛА, ракеты воздушного и морского базирования. Противовоздушной обороной было сбито 611 целей.

В Киеве, как писал Фокус, в результате массированной атаки ВС РФ было повреждено более 15 локаций, пока известно о четырех погибших.