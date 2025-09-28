Удар был в 4 метрах: семья чудом выжила после атаки по ЖК в Петропавловской Борщаговке

В результате удара по селу Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева жилой комплекс "Львовский" был разрушен до основания.

Один из жителей дома, который пострадал в результате удара, рассказал, как ему и его семье повезло, сообщает телеграм-канал "Борщаговка".

По его словам, ракета попала прямо в четырех метрах от здания.

"Дома нет, двух машин нет, но дети живы и мы все целы", — рассказал мужчина.

Также показаны кадры, что именно происходило в доме буквально в первые секунды после прилета.

Все трое детей, которые спали наверху в доме во время удара, выжили.

После ночной атаки, как сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, в Петропаловской Борщаговке пострадало 19 человек.

В Петропаловской Борщаговке повреждены 6 многоквартирных домов, в которых выбито более 1000 окон и дверных конструкций. Также повреждены 10 частных домов, из которых три уничтожены.

Большое количество поврежденных и уничтоженных автомобилей.

Всего в области за медицинской помощью обратились 30 жителей, среди них трое детей. В больницах находится четыре человека, среди них один ребенок. Состояние пострадавших средней тяжести.

Повреждения зафиксированы в Бучанском, Фастовском, Бориспольском, Обуховском и Белоцерковском районах, сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на 28 сентября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины, в целом применив 643 ударных БпЛА, ракеты воздушного и морского базирования. Противовоздушной обороной было сбито 611 целей.

В Киеве, как писал Фокус, в результате массированной атаки ВС РФ было повреждено более 15 локаций, пока известно о четырех погибших.