Удар був у 4 метрах: сім'я дивом вижила після атаки по ЖК у Петропавлівській Борщагівці
Внаслідок удару по селу Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва житловий комплекс "Львівський" було зруйновано вщент.
Один з мешканців будинку, який постраждав внаслідок удару, розповів, як йому та його родині пощастило, повідомляє телеграм-канал "Борщагівка".
За його словами, ракета влучила прямо в чотирьох метрах від будівлі.
"Хати немає, двох машин немає, але діти живі й ми усі цілі", — розповів чоловік.
Також показані кадри, що саме відбувалося у будинку буквально у перші секунди після прильоту.
Усі троє дітей, які спали нагорі у будинку під час удару, вижили.
Після нічної атаки, як повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник, у Петропалівській Борщагівці постраждало 19 людей.
У Петропалівській Борщагівці пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, в яких вибито понад 1000 вікон та дверних конструкцій. Також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені.
Велика кількість пошкоджених та знищених автомобілів.
Загалом в області за медичною допомогою звернулися 30 жителів, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває четверо осіб, серед них одна дитина. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Пошкодження зафіксовано у Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському районах, повідомив посадовець.
Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України, загалом застосувавши 643 ударних БпЛА, ракети повітряного та морського базування. Протиповітряною обороною було збито 611 цілей.
У Києві, як писав Фокус, внаслідок масованої атаки ЗС РФ було пошкоджено понад 15 локацій, наразі відомо про чотирьох загиблих.