Удар був у 4 метрах: сім'я дивом вижила після атаки по ЖК у Петропавлівській Борщагівці

Внаслідок удару по селу Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва житловий комплекс "Львівський" було зруйновано вщент.

Один з мешканців будинку, який постраждав внаслідок удару, розповів, як йому та його родині пощастило, повідомляє телеграм-канал "Борщагівка".

За його словами, ракета влучила прямо в чотирьох метрах від будівлі.

"Хати немає, двох машин немає, але діти живі й ми усі цілі", — розповів чоловік.

Також показані кадри, що саме відбувалося у будинку буквально у перші секунди після прильоту.

Усі троє дітей, які спали нагорі у будинку під час удару, вижили.

Після нічної атаки, як повідомив глава Київської ОВА Микола Калашник, у Петропалівській Борщагівці постраждало 19 людей.

У Петропалівській Борщагівці пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, в яких вибито понад 1000 вікон та дверних конструкцій. Також пошкоджено 10 приватних будинків, з яких три знищені.

Велика кількість пошкоджених та знищених автомобілів.

Загалом в області за медичною допомогою звернулися 30 жителів, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває четверо осіб, серед них одна дитина. Стан постраждалих середньої тяжкості.

Пошкодження зафіксовано у Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському районах, повідомив посадовець.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України, загалом застосувавши 643 ударних БпЛА, ракети повітряного та морського базування. Протиповітряною обороною було збито 611 цілей.

У Києві, як писав Фокус, внаслідок масованої атаки ЗС РФ було пошкоджено понад 15 локацій, наразі відомо про чотирьох загиблих.