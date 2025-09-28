Російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні: що сказали у Варшаві

Під час масованого нічного обстрілу України 28 вересня постраждала будівля посольства Польщі в Києві.

Related video

Уламок або малокаліберний снаряд упав на дах консульського відділу посольства, пробивши стелю. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський в коментарі RMF FM.

"Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав", — повідомив Вронський.

Важливо

Кремль відреагував на слова Зеленського про удари по РФ: Пєсков розповів про відповідь Росії

За попередніми оцінками, збитки не є значними. В МЗС Польщі наголосили, що консульський відділ продовжить свою роботу у звичайному режимі.

Як зазначають у виданні, інцидент стався під час 12-годинного російського обстрілу, в якому було задіяно майже 500 "Шахедів" та понад 40 ракет, включаючи гіперзвукові ракети "Кинжал".

Нагадаємо, в результаті обстрілу у Соломʼянському районі Києва загинула 12-річна дівчинка Олександра. Мама дитини перебуває в лікарні.

Фокус також повідомляв, що унаслідок удару по селу Петропавлівська Борщагівка в передмісті Києва постраждали два таунхауси, що стоять біля житлового комплексу "Львівський".