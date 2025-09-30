Изуродованный центр города и 20 пострадавших: что известно о сегодняшнем обстреле Днепра (фото, видео)

ВС РФ массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате удара по гражданской инфраструктуре есть погибший и многочисленные раненые, повреждены здания и автомобили.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале, вечером 30 сентября российские ударные дроны атаковали город. По последним данным, один человек погиб, количество раненых возросло до 15 человек. 13 человек госпитализированы для оказания неотложной медицинской помощи.

Впоследствии Лысак уточнил, что в городе уже 20 раненых.

Заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев в эфире "Суспільне. Студия" сообщил о деталях последствий атаки. Он отметил, что на месте происшествия еще работают спасатели, а доступ к верхним этажам некоторых зданий ограничен.

По его словам, повреждено более 20 автомобилей.

Также поражено более 15 зданий.

Пострадали медицинское и образовательное учреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал трагедию.

"Сейчас спасатели и все коммунальные службы, экстренные службы работают в Днепре после удара российских дронов по городу", — заявил Зеленский.

Он отметил гражданский характер целей, которые были выбраны для атаки.

"Просто наглый удар — днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал президент.

Сообщение Владимира Зеленского

Глава государства также призвал к усилению международного давления на агрессора.

"Каждым таким ударом россияне снова и снова доказывают, что сильное давление на них нужно. Доказывают то, что санкции мира против России должны стать значительно более болезненными для агрессора", — отметил Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение в необходимости совместных действий для противодействия угрозе.

"И что мы все вместе в Европе должны построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы. Совместные действия нужны. Только совместными и сильными действиями можно одолеть этих террористов", — подчеркнул президент.

Зеленский заявил о необходимости ответственности России за ее действия.

"Россия должна отвечать за то, что она делает", — подытожил он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что после обстрелов Днепра в областном центре начались пожары.

По меньшей мере три "Шахеда" прилетели в одно здание в центре.

Начальник Днепровской РВА Вячеслав Мамонов рассказал, что в результате удара по центру города было повреждено здание медцентра и детская стоматология, а также множество автомобилей.