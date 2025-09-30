Понівечений центр міста та 20 постраждалих: що відомо про сьогоднішній обстріл Дніпра (фото, видео)

ЗС РФ масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок удару по цивільній інфраструктурі є загиблий та численні поранені, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі, надвечір 30 вересня російські ударні дрони атакували місто. За останніми даними, один чоловік загинув, кількість поранених зросла до 15 осіб. 13 людей госпіталізовані для надання невідкладної медичної допомоги.

Згодом Лисак уточнив, що у місті вже 20 поранених.

Заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев у ефірі "Суспільне. Студія" повідомив про деталі наслідків атаки. Він зазначив, що на місці події ще працюють рятувальники, а доступ до верхніх поверхів деяких будівель обмежений.

За його словами, пошкоджено понад 20 автомобілів.

Також уражено понад 15 будівель.

Постраждали медичний та освітній заклади.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію.

"Зараз рятувальники та всі комунальні служби, екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту", — заявив Зеленський.

Він наголосив на цивільного характеру цілей, які були обрані для атаки.

"Просто нахабний удар — вдень, по цивільній інфраструктурі. Станом на цей час відомо, що понад 10 людей постраждали. Кожному надається необхідна медична допомога", — сказав президент.

Голова держави також закликав до посилення міжнародного тиску на агресора.

"Кожним таким ударом росіяни знову й знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора", — зазначив Володимир Зеленський.

Він висловив переконання у необхідності спільних дій для протидії загрозі.

"І що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні. Лише спільними й сильними діями можна здолати цих терористів", — наголосив президент.

Зеленський заявив про необхідність відповідальності Росії за її дії.

"Росія повинна відповідати за те, що вона робить", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що після обстрілу Дніпра в обласному центрі почалися пожежі.

Щонайменше три "Шахеда" прилетіли в одну будівлю в центрі.

Начальник Дніпровської РВА В'ячеслав Мамонов розповів, що внаслідок удару по центру міста було пошкоджено будівлю медцентру і дитячу стоматологію, а також безліч автомобілів.