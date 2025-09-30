Атака "Шахедів" на Дніпро: багато поранених, постраждали медзаклади (відео)

12 людей постраждали внаслідок атаки ЗС РФ по центру Дніпра. Після обстрілу в обласному центрі почалися пожежі.

У потерпілих — осколкові поранення, рвані рани та забої. Більшість із них госпіталізовано, а одна людина перебуває у важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу.

За словами очевидців, після атаки на місто виникли пожежі. На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно чорні стовпи диму і розбиті дороги.

Як повідомляє паблік "ДС: Дніпро новини", щонайменше три "Шахеда" прилетіли в одну будівлю в центрі.

Начальник Дніпровської РВА В'ячеслав Мамонов розповів, що внаслідок удару по центру міста було пошкоджено будівлю медцентру і дитячу стоматологію, а також безліч автомобілів. На щастя, там обійшлося без постраждалих, зазначив він.

Цю інформацію підтвердив і мер Дніпра Борис Філатов.

Що стосується Харкова, який був атакований у цей же час, то місцева влада поки що не повідомляла про постраждалих. Мер міста Ігор Терехов заявив про п'ять вибухів, що припали на Київський район.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Дніпро і Харків 30 вересня безпілотниками близько 16 години дня.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 28 вересня ЗС РФ завдали комбінованого удару по території України, загалом застосувавши 643 ударних БПЛА, ракет повітряного і морського базування.