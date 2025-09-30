Атака "Шахедов" на Днепр: много раненых, пострадали медучреждения (видео)

12 человек пострадали в результате атаки ВС РФ по центру Днепра. После обстрела в областном центре начались пожары.

У потерпевших – осколочные ранения, рваные раны и ушибы. Большинство из них госпитализированы, а один человек находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, врачи предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.

По словам очевидцев, после атаки на город возникли пожары. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны черные столбы дыма и разбитые дороги.

Как сообщает паблик "ДС: Днепр новости", минимум три "Шахеда" прилетели в одно здание в центре.

Начальник Днепровской РВА Вячеслав Мамонов рассказал, что в результате удара по центру города были повреждены здание медцентра и детская стоматология, а также множество автомобилей. К счастью, там обошлось без пострадавших, отметил он.

Эту информацию подтвердил и мэр Днепра Борис Филатов.

Что касается Харькова, который был атакован в это же время, то местные власти пока не сообщали о пострадавших. Мэр города Игорь Терехов заявил о пяти взрывах, которые пришлись на Киевский район.

Напомним, ВС РФ атаковали Днепр и Харьков 30 сентября беспилотниками около 16 часов дня.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 сентября ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины, всего применив 643 ударных БПЛА, ракет воздушного и морского базирования.