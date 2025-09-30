Другий обстріл за дві години: ЗС РФ повторно атакували Харків, деталі

Місцева влада повідомляє, що окупаційна армія завдала щонайменше шість ударів по Харкову. На місці прильотів працюють співробітники ДСНС.

Спочатку в місті пролунало п'ять вибухів, а через дві години, після 18-ї, мер Ігор Терехов повідомив про чергову атаку і шість вибухів у Холодногірському районі Харкова.

Фото: Скриншот

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про прильоти, однак додав, що даних про постраждалих не надходило, а на місцях над ліквідацією наслідків працюють співробітники ДСНС.

У місцевих пабліках викладають відео, де видно чорні стовпи диму після прильотів.

Тим часом у Дніпрі, який сьогодні теж опинився під ударом, уже відомо про 20 постраждалих. Один чоловік, який дістав важкі поранення, помер у реанімації.

За інформацією мера міста Бориса Філатова, окупанти пошкодили 20 житлових будинків, медцентр, дитячу стоматологію, музей, один із ліцеїв і корпуси вищого навчального закладу.

Нагадаємо, у Чернігівській області за ніч зафіксували десятки ударів "Шахедами".

Також повідомлялося, що російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні.