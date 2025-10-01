Удар РФ по Харькову вызвал масштабный пожар на рынке "Барабашово": есть пострадавшие (фото, видео)

В ночь на 1 октября россияне ударили по Харькову, пригороду и Чугуевскому району управляемыми авиабомбами и баллистическими ракетами. На рынке "Барабашово" загорелись торговые павильоны. От обстрела города пострадали по меньшей мере 8 человек.

Пожар на "Барабашово" после атаки на Харьков 1 октября охватил торговые павильоны на площади 2 800 квадратных метров, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 6 утра огонь на рынке был локализован, спасатели продолжают ликвидировать пламя.

Местные паблики сообщают, что после ночной атаки полностью сгорели около 100 торговых точек, и еще столько же были разрушены.

Кроме рынка "Барабашово", пострадал также жилой дом в Салтовском районе. Российский удар разрушил его и вызвал пожар. Также были разрушены и загорелись гаражи на площади 350 кв. м.

Спасатели ликвидируют пожар на Барабашово после удара ВС РФ Огонь на рине "Барабашово" распространился на 2 800 квадратных метров Фото: ГСЧС

Городской голова Игорь Терехов по состоянию на 8:52 также рассказал, что после удара по Харькову КАБами занялись павильоны возле станции метро "Барабашова" в Киевском районе. По его словам, сейчас известно о восьми пострадавших. Также получил повреждения вход в метро.

Кроме того, Терехов уточнил, что на улице Владислава Зубенко на Салтовке вражеским ударом разрушено 15 гаражей и выбиты окна в многоэтажках. В Салтовском районе также есть пострадавший, повреждены 12 домов, автомобили и высоковольтные линии электропередачи. Один частный дом полностью разрушен.

Атака на Харьков 1 октября: что известно

ВС РФ комбинированно атаковали Харьков КАБами и баллистическими ракетами ночью 1 октября. Городской голова Игорь Терехов сообщал, что россияне нанесли удары по пригороду и Киевскому району. Позже он уточнил, что повреждения зафиксированы в Салтовском и Киевском районах, загорелся ряд пожаров, в том числе на одном из местных рынков.

Пожары на рынке "Барабашово"

Рынок "Барабашово" не впервые пострадал от российских атак в 2025 году. Во время массированного обстрела Харькова 6 мая на рынке горели более 100 объектов на около 500 квадратных метрах территории.

Также россияне ударили дроном по рынку "Барабашово" вечером 5 февраля. Тогда выгорели десятки торговых павильонов.