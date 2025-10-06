FPV-дрон РФ атаковал главу и секретаря Боровской громады на Харьковщине: чиновников госпитализировали

Начальник Боровской поселковой военной администрации Харьковской области Александр Тертышный и секретарь сельского совета пострадали от атаки российского FVP-дрона 6 октября. Беспилотник ударил возле легкового авто, в котором ехали чиновники.

О последствиях атаки БПЛА на Харьковщину сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он рассказал, что FPV-дрон оккупантов "прилетел" в Боровой возле легкового авто и повредил заднее колесо.

"В машине находились начальник Боровской поселковой военной администрации и секретарь громады — они получили взрывные травмы, ушибы", — рассказал глава ОГА.

Он добавил, что пострадавшие госпитализированы и получают необходимую помощь от медиков.

Сам начальник Боровской СВА Александр Тертышный рассказал в комментарии "Суспільному", что во время атаки был в Боровой с секретарем сельского совета и начальником гражданской защиты. По его словам, они вовремя смогли выбежать из машины, когда заметили приближение беспилотника.

"Мы ехали по улице и мой коллега крикнул, что летит дрон. Мы выскочили из машины и дрон взорвался в нескольких метрах от меня. Ничего страшного, посекло ноги и акубаротравма", — сказал Тертышный.

Он рассказал, что врачи вытащили обломки, и сейчас он чувствует себя нормально.

Начальник Боровской СВА добавил, что громада постоянно подвергается атакам вражеских дронов и реактивных систем залпового огня. По его словам, часть людей выехала из поселка, но часть людей еще остаются на левом берегу и не желают эвакуироваться.

"В Боровой ситуация сложная, линия фронта здесь уже не так и далеко. В поселке нет ни света, ни газа, просто опасно там быть людям", — сказал глава громады.

Напомним, 5 октября Россия осуществила ночной удар по Украине "Шахедами". Взрывы раздавались в Харькове, местные жители сообщали о перебоях в электроснабжении.

Удар РФ по Харькову в ночь на 10 октября вызвал масштабный пожар на рынке "Барабашово". В ГСЧС рассказали, что огонь охватил 2 800 квадратных метров торговой площади.