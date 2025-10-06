В Харькове прогремело более 20 взрывов и поднялись пожары: ВС РФ массированно атаковали город БпЛА

Поздно вечером 6 октября в Харькове прогремела серия взрывов: россияне массированно атаковали город беспилотниками. В результате ударов в Харькове поднялись пожары, а также возникли перебои с электроснабжением.

Related video

Всего в течение двадцати минут российской атаки в Харькове прогремели более двадцати взрывов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Российская атака на город началась около 22:35 часов: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов информировал, что в Харькове были слышны звуки взрывов.

Воздушные силы сообщили, что на город направляются несколько групп российских БПЛА с восточного направления. В последующие минуты в Харькове прогремело около 20 взрывов, отметило "Суспільне".

По предварительным данным Игоря Терехова, под ударом в Харькове находился Индустриальный район города.

"По предварительной информации, на месте попадания пожар", — отметил мэр.

Олег Синегубов также сообщил, что пожар в результате обстрела поднялся в Немышлянском районе города.

"Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", — подчеркнул глава ОГА.

Корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Харькове в результате обстрела возникли проблемы с электроэнергией. В одном из районов города наблюдаются перебои с электроснабжением.

Информации о пострадавших и последствиях атаки на момент публикации не поступало. Воздушные силы информировали, что на Харьковщине зафиксировано движение беспилотников курсом на запад.

Напомним, 6 октября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российский БпЛА атаковал главу и секретаря Боровской громады на Харьковщине.

Также Игорь Терехов 6 октября призвал жителей Харькова готовиться к тяжелой зиме: в результате обстрела в городе уничтожены две подстанции.