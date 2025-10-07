Вибухи у Полтаві: РФ атакувала місто дронами, "Укрзалізниця" скасовує потяги

Росія атакувала Полтаву та область "Шахедами" із опівночі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та рухомий склад залізничної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єкту в місті частково зникло світло.

Через влучання БПЛА стались пожежі у різних районах міста. Пошкоджено адміністративні будівлі та житловий будинок. "До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці", — повідомили у ДСНС. А в "Укрзалізниці" зауважили, що через обстріл скасовано сім приміських потягів.

Наслідки обстрілу Полтави Фото: ДСНС

У Полтавські ОВА повідомили, що через пошкодження енергооб'єкта без світла лишились 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.

"На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", — розповіли в ОВА.

Атака ЗС РФ на Полтавську область почалась близько опівночі. Тоді моніторингові канали та Полтавська ОВА повідомляли про рух "Шахедів" з півночі. Станом на зараз ще фіксуються поодинокі дрони, які рухаються із Сумської області. Тривога триває у Миргородському та Полтавському районах.

А тим часом через нічну атаку Росії змінився розклад руху приміських поїздів.

В "Укрзалізниці" повідомляють, що частина рейсів курсуватиме з резервними тепловозами, тому можливі затримки.

Сьогодні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6356 Полтава-Південна – Огульці;

№6353 Огульці – Полтава-Південна;

№6531 Полтава-Південна – Кременчук;

№6532 Кременчук – Полтава-Південна;

№6724 Ромодан – Полтава-Південна;

№6572\6654 Полтава-Південна – Берестин – Лозова;

№6655/6577 Лозова – Берестин – Полтава-Південна.

№6572\6654 Полтава-Південна — Берестин — Лозова

№6655/6577 Лозова — Берестин — Полтава-Південна

Обмежено курсуватимуть:

№6722 за маршрутом Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)

№6721 за маршрутом Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)

Нагадаємо, окрім Полтави росіяни атакували Харків. В місті лунали вибухи та виникли численні пожежі.

Також росіяни атакували Суми. Частина міста лишилась без світла.