Вибухи у Полтаві: РФ атакувала місто дронами, "Укрзалізниця" скасовує потяги
Росія атакувала Полтаву та область "Шахедами" із опівночі. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та рухомий склад залізничної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єкту в місті частково зникло світло.
Через влучання БПЛА стались пожежі у різних районах міста. Пошкоджено адміністративні будівлі та житловий будинок. "До робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці", — повідомили у ДСНС. А в "Укрзалізниці" зауважили, що через обстріл скасовано сім приміських потягів.
У Полтавські ОВА повідомили, що через пошкодження енергооб'єкта без світла лишились 28 юридичних та 1070 побутових споживачів. Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок.
"На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих", — розповіли в ОВА.
Атака ЗС РФ на Полтавську область почалась близько опівночі. Тоді моніторингові канали та Полтавська ОВА повідомляли про рух "Шахедів" з півночі. Станом на зараз ще фіксуються поодинокі дрони, які рухаються із Сумської області. Тривога триває у Миргородському та Полтавському районах.
А тим часом через нічну атаку Росії змінився розклад руху приміських поїздів.
В "Укрзалізниці" повідомляють, що частина рейсів курсуватиме з резервними тепловозами, тому можливі затримки.
Сьогодні тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6356 Полтава-Південна – Огульці;
- №6353 Огульці – Полтава-Південна;
- №6531 Полтава-Південна – Кременчук;
- №6532 Кременчук – Полтава-Південна;
- №6724 Ромодан – Полтава-Південна;
- №6572\6654 Полтава-Південна – Берестин – Лозова;
- №6655/6577 Лозова – Берестин – Полтава-Південна.
Обмежено курсуватимуть:
- №6722 за маршрутом Ромодан – Полтава-Київська (замість Ромодан – Полтава-Південна)
- №6721 за маршрутом Полтава-Київська – Ромодан (замість Полтава-Південна – Ромодан)
Нагадаємо, окрім Полтави росіяни атакували Харків. В місті лунали вибухи та виникли численні пожежі.
Також росіяни атакували Суми. Частина міста лишилась без світла.