Десятки "Шахедів": росіяни масовано атакували Кривий Ріг, у місті пролунала серія вибухів

Пізно увечері 7 жовтня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг і передмістя ударними безпілотниками: у місті пролунала серія вибухів. Під ударом також опинилося селище міського типу Радушне.

Росіяни запустили на місто близько 30 ударних безпілотників типу "Шахед". Про це повідомив у себе в Telegram-каналі голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Перед цим близько 23:30 години Повітряні сили попередили про рух кількох груп безпілотників у напрямку Кривого Рогу. Моніторингові канали зазначили, що на місто рухаються близько 28 "Шахедів" з різних напрямків.

Невдовзі моніторинговий канал monitor уточнив, що під основним ударом в ході масованої атаки опинилося передмістя Кривого Рогу, зокрема селище міського типу Радушне у Криворізькому районі.

Місцеві ЗМІ інформували, що у місті чутно звуки вибухів.

Варто зазначити, що перед цим у місцевих пабліках писали про можливі удари по енергетичних об'єктах. Мешканців закликали зарядити пристрої за можливості.

Офіційної інформації про цілі та наслідки російської атаки на Кривий Ріг на момент публікації не надходило. Повітряна тривога триває у низці областей через загрозу "Шахедів".

Нагадаємо, 7 жовтня росіяни масовано атакували "Шахедами" Полтаву: у місті зафіксували перебої зі світлом, "Укрзалізниця" скасувала рух низки поїздів через обстріл.

Також вранці 7 жовтня ЗС РФ атакували Суми безпілотниками, внаслідок чого частина міста опинилася без електроенергії.