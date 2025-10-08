Поддержите нас UA
"Будет грустно": Сергей "Флеш" назвал приоритетные цели дронов РФ, кроме энергетики (фото)

Российские дроны Шахед
Российские "Шахеды" (фото иллюстративное) | Фото: Силы обороны юга

Вооруженные силы Российской Федерации начали активно атаковать беспилотниками украинскую железнодорожную инфраструктуру, особенно сосредотачивая свое внимание на локомотивах.

Грузовые вагоны не являются важной целью, а полотно быстро ремонтируется. Именно поэтому в ближайшее время охота будет именно за локомотивами, без которых железная дорога остановится, считает украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Атака БПЛА РФ на локомотив
Место удара российских БПЛА по локомотиву
Фото: Сергей Флэш/ Telegram
Атака БПЛА РФ на локомотив
Место удара российских БПЛА по локомотиву
Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Я надеюсь, что встреча с руководством "Укрзализныци" у меня состоится уже на этой неделе. Потому что, если ничего не делать, нам разнесут всю железную дорогу", — написал он.

В подтверждение своих слов эксперт показал, как российское подразделение БПЛА "Рубикон" отслеживает локомотив, а после обнаружения его места стоянки, наносит по нему удар. Он отметил, что этот локомотив должен был заехать в укрытие, а не ждать удара.

"Если мы не будем быстро реагировать на новые вызовы противника, все будет печально", — подчеркнул "Флеш".

Напомним, ранее "Флеш" предупреждал, что ВС РФ теперь запускают "Шахеды" с камерами и функцией радиоуправления, которые особенно угрожают железнодорожной инфраструктуре.

Фокус также сообщал, что в Украине заметили российские дроны "Гербера", оснащенные двумя дополнительными камерами, которые готовят коридоры для будущих атак "Шахедов".