"Флеш" назвал основные цели "Шахедов" с онлайн управлением: кто сейчас под угрозой

Вооруженные силы Российской Федерации теперь запускают по Украине дроны "Шахед" с камерами и функцией радиоуправления, которые особенно угрожают железнодорожной инфраструктуре.

Поскольку управление новыми "Шахедами" не слишком динамичное, их основными целями являются групповые транспортные перевозки, железная дорога и крупная техника. Об этом написал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Какой-то пикап ВСУ это не цель для "Шахеда" с боевой частью 50 кг", — пояснил эксперт.

Дрон РФ поразил украинский поезд Фото: Скриншот

В подтверждение своим словам эксперт опубликовал видео с вражеских ресурсов, на котором дроны поражают цистерны с топливом для нужд ВСУ, грузовые вагоны с военным имуществом, платформы с техникой и резервуары с горюче-смазочными материалами.

По словам "Флеша", в основе управления "Шахедом" лежит китайская камера и китайский радиомодем. Практическая дальность применения такого БПЛА достигает до 200 км, однако технология позволяет это делать и на 400 км.

"Еще раз для тех, кто меня не услышал: Основной риск — это наш железнодорожный транспорт", — подчеркнул специалист по радиотехнологиям.

Напомним, в Украине заметили российские дроны "Гербера", оснащенные двумя дополнительными камерами. По словам "Флеша", эти БПЛА готовят коридоры для "Шахедов".

Фокус также сообщал, что С РФ начали активно применять в Украине модернизированные дроны "Ланцет" с увеличенной дальностью, вероятно, оснащенные антеннами нового типа.