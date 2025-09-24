Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал Российско-украинская война

Новые "Ланцеты" появились на всех фронтах в Украине: в чем их особенность (фото)

Баражущий боеприпас Ланцет
Дрон "Ланцет" (фото иллюстративное) | Фото: Telegram/SIGNUM

Вооруженные силы Российской Федерации начали активно применять в Украине модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной дальностью.

Related video

Всплеск атак новых "Ланцетов" наблюдается на всех фронтах. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Дрон Ланцет получил новую антенну
Новая антенна на "Ланцет"
Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Эксперт отметил, что улучшенные российские "Ланцеты" могут поражать цели на большем расстоянии. По его мнению, россияне достигли этого за счет антенны нового типа, которая ранее была обнаружена на сбитом беспилотнике.

"Очень прошу прислать мне ее для изучения", — добавил "Флеш".

Что известно о новом "Ланцет"

Недавно "Флеш" обнародовал фото модернизированного российского "Ланцета", оснащенного новым типом антенны. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala.

Новый дрон Ланцет
Новый российский "Ланцет"
Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Рядом приемник-передатчик. То есть это новый тип антенны управления", — пояснил специалист по радиотехнологиям.

Напомним, украинские военные также сбили ночью российский "Ланцет", оснащенный тепловизионной камерой.