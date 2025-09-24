Нові "Ланцети" з'явилися на всіх фронтах в Україні : в чому їх особливість (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали активно застосовувати в Україні модернізовані баражуючі боєприпаси «Ланцет» зі збільшеною дальністю.

Related video

Сплеск атак нових "Ланцетів" спостерігається на всіх фронтах. Про це повідомив український фахівець в галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Нова антена на "Ланцеті" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Експерт зазначив, що покращені російські "Ланцети" можуть уражати цілі на більшій відстані. На його думку, росіяни досягли цього за рахунок антени нового типу, яка раніше була виявлена на збитому безпілотнику.

"Дуже прошу надіслати мені її для вивчення", — додав "Флеш".

Що відомо про новий "Ланцет"

Нещодавно "Флеш" оприлюднив фото модернізованого російського "Ланцета", оснащеного новим типом антени. За його словами, аналогічний пристрій росіяни встановлюють за свої розвідувальні безпілотники Zala.

Новий російський "Ланцет" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Поруч приймач-передавач. Тобто це новий тип антени управління", — пояснив фахівець з радіотехнологій.

Нагадаємо, українські військові також збили вночі російський "Ланцет", оснащений тепловізійною камерою.