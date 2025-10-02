"Шахеды" против украинской логистики: РФ нарастила удары по железной дороге (видео)

Россия развернула кампанию ударов по железнодорожным составам Украины, нанося удары по поездам в тылу с целью посеять панику, подорвать экономику и нарушить логистику, заявляют украинские официальные лица. Последний зарегистрированный инцидент произошёл в среду вблизи Бобровицы, Черниговской области, примерно в 160 км от российской границы.

Related video

Поезд предположительно был поражен беспилотником типа "Шахед", оснащенным камерой ночного видения, пишут обозреватели портала The War Zone.

Дроны атакуют поезда Украины - момент атаки РФ в Черниговской области

На видеозаписях с места видно, как ударные дроны поражают сначала локомотив, затем вагоны; однако независимой верификации этих кадров пока нет, и точная модель примененных БПЛА остается под вопросом.

Между тем аналитики "Милитарного" и некоторые другие источники указывают на использование именно "Шахедов". Если это подтвердится, подчеркнули западные эксперты, речь пойдет о качественном шаге вперед для этого типа дронов, поскольку стандартные дроны Shahed, как правило, ориентированы на поражение стационарных целей и не оснащены системой "человек в контуре" (HITL) для наведения по подвижным объектам.

Атаки на железные дороги имеют системный характер, отмечают аналитики: с лета российская кампания по подрыву украинской железнодорожной инфраструктуры усилилась. По словам главы АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского, волна ударов беспилотников дальнего действия поразила десятки железнодорожных подстанций. Он связывает это с резким увеличением производства ударных дронов в России.

"Раньше у них просто не было достаточных ресурсов для того, чтобы один боевой дрон, такой как "Шахед", мог выследить локомотив. Теперь они могут позволить себе использовать "Шахеды" для поражения отдельных локомотивов, а не стратегических целей", — заявил Перцовский.

Эксперты подчеркивают, что железная дорога остается ключевым логистическим ресурсом для Украины. Из-за ограничений на авиасообщение значительная доля международных грузоперевозок идет именно по рельсам, а инфраструктура используется для снабжения фронта и внутренней экономики. А нарушение работы железнодорожной сети в разы повышает нагрузку на ремонтные службы, провоцирует перебои в поставках и оказывает прямое давление на население.

Дроны атакуют поезда Украины — детали

Напомним, 2 октября Вооруженные силы РФ во время массированного обстрела Одессы повредили депо "Укрзалізниці". Машинист поезда получил ранения от обломков.

А в августе российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Миргородском районе Полтавской области. В результате возникли пожары, которые удалось локализовать подразделениями ГСЧС.