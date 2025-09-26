Готовят коридоры для "Шахедов": россияне запускают необычные БПЛА "Гербера" (видео)

В Украине заметили российские беспилотные летательные аппараты "Гербера", оснащенные двумя дополнительными камерами. Один из таких БПЛА сбили воины подразделения WU Samurai.

Военные предположили, что дроны "Гербера" получили модули для уклонения от украинских дронов-перехватчиков. Однако специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что новые камеры на "Герберах" нужны для подготовки к атакам "Шахедов".

Перехват модернизированного дрона "Гербера"

Как объясняет эксперт, так называемая российская система "Уклонист" фиксирует приближение дронов-перехватчиков и дает беспилотнику команду на маневр уклонения. В свою очередь камеры на модернизированных "Герберах" выполняют другую функцию.

"Это не "Уклонист", это специальный вид "Герберы", который следит за нашими зенитными дронами и передает информацию через модем на Россию. Так "Герберы" готовят коридоры пролета для "Шахедов". Война БПЛА в небе с каждым днем становится все сложнее", — предупредил "Флеш".

Что известно о дроне "Гербера"

Беспилотник "Гербера" обычно используется как фальш-цель для истощения украинской системы ПВО. Особенностью этого БПЛА является низкая цена, которая достигается за счет использования дешевых материалов, таких как картон, фанера и пенопласт.

"Герберы" также могут выполнять разведывательную функцию, передавая по LTE-каналам точки размещения целей. Кроме того, в Украине были зафиксированы ударные варианты, оснащенные осколочной боевой частью.

Напомним, ВС РФ начали активно применять в Украине модернизированные дроны "Ланцет" с увеличенной дальностью. По мнению эксперта, россияне оснастили эти БПЛА антеннами нового типа.

Фокус также сообщал, что враг использует в Украине новые беспилотники V2U, которые самостоятельно ищут цели и распознают объекты, используя ИИ. Улучшенные версии V2U теперь невозможно подавить средствами РЭБ.