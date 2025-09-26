Для ударов в глубоком тылу: в сети показали дрон-"невидимку" CA-1 Europa (фото)

Европейская компания Helsing, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), представила свой беспилотный стелс-бомбардировщик CA-1 Europa, способный работать в рое.

Related video

Дрон CA-1 Europa предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника на низких высотах. Первый полет системы запланирован на 2027 год, пишет портал Hartpunkt.

Сообщается, что CA-1 Europa разработан как открытая миссионерская система и имеет модульную аппаратную структуру. Передовая операционная система БПЛА позволяет гибко интегрировать датчики, системы самозащиты, оружия и другое программное обеспечение.

БПЛА CA-1 Europa Фото: hartpunkt

Беспилотник CA-1 Europa имеет элементы стелс-дизайна, такие как внутренние отсеки для оружия и выдвижное шасси. Управляется платформа автоматизированной системой Centaur от компании Helsing, основанной на ИИ.

Важно

Германия испытала новые дроны с поддержкой 5G: как их будут использовать

По данным издания, Helsing поставила себе цель создать беспилотный боевой самолет, который можно использовать вместе с пилотируемыми системами или самостоятельно. Среди потенциальных применений аппарата — разведывательные миссии, миссии радиоэлектронной борьбы и ударные миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Сейчас компания не раскрывает много подробностей относительно технических возможностей нового БПЛА, однако некоторые характеристики на сайте Helsing обнародованы на сайте Helsing:

длина — 11 м;

максимальный взлетный вес — 4 т;

размах крыльев — 10 м;

скорость — высокая дозвуковая.

Дальность БПЛА не разглашается, но эксперты оценивают ее примерно в 1000 км. Такая оценка базируется на конструктивных особенностях платформы, а также на возможностях работы на малом и возврате.

БПЛА CA-1 Europa Фото: Helsing

Напомним, американская компания Skunk Works создала автономный беспилотный стелс-истребитель, который сможет работать в паре с новейшими самолетами.

Фокус также сообщал, что народно-освободительная армия Китай представила боевой беспилотник, созданный на основе советского истребителя J-6.