Для ударов в глубоком тылу: в сети показали дрон-"невидимку" CA-1 Europa (фото)
Европейская компания Helsing, специализирующаяся на искусственном интеллекте (ИИ), представила свой беспилотный стелс-бомбардировщик CA-1 Europa, способный работать в рое.
Дрон CA-1 Europa предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника на низких высотах. Первый полет системы запланирован на 2027 год, пишет портал Hartpunkt.
Сообщается, что CA-1 Europa разработан как открытая миссионерская система и имеет модульную аппаратную структуру. Передовая операционная система БПЛА позволяет гибко интегрировать датчики, системы самозащиты, оружия и другое программное обеспечение.
Беспилотник CA-1 Europa имеет элементы стелс-дизайна, такие как внутренние отсеки для оружия и выдвижное шасси. Управляется платформа автоматизированной системой Centaur от компании Helsing, основанной на ИИ.
По данным издания, Helsing поставила себе цель создать беспилотный боевой самолет, который можно использовать вместе с пилотируемыми системами или самостоятельно. Среди потенциальных применений аппарата — разведывательные миссии, миссии радиоэлектронной борьбы и ударные миссии "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Сейчас компания не раскрывает много подробностей относительно технических возможностей нового БПЛА, однако некоторые характеристики на сайте Helsing обнародованы на сайте Helsing:
- длина — 11 м;
- максимальный взлетный вес — 4 т;
- размах крыльев — 10 м;
- скорость — высокая дозвуковая.
Дальность БПЛА не разглашается, но эксперты оценивают ее примерно в 1000 км. Такая оценка базируется на конструктивных особенностях платформы, а также на возможностях работы на малом и возврате.
