В США разрабатывают беспилотный истребитель-невидимка Vectis: где и как будут применять

Компания Skunk Works из США (проект Lockheed Martin) автономный беспилотный стелс-истребитель, который сможет работать в паре с новейшими самолетами.

Машина находится на поздней стадии разработки, хотя инженеры еще не проводили полетные испытания. Подробности компания Lockheed Martin сообщила в официальном пресс-релизе.

Vectis — это многоцелевая платформа, способная выполнять широкий спектр задач, в том числе нанесение высокоточных ударов, ведение разведки, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона. Благодаря автономным системам беспилотник может действовать не только в одиночку, но и в составе команды с пилотом-человеком или другими платформами.

Дрон призван взаимодействовать с пилотируемыми истребителями 5-го поколения и новее, такими как F-35. Дальность полета позволит армии США применять их в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и Америке.

БПЛА Vectis получил открытую архитектуру и общие системы управления, что упрощает модернизацию. Как предполагает издание New Atlas, благодаря этому Lockheed Martin сможет продавать аппарат за границей, а не только армии США, роме того, он, как утверждается, отличается доступной конструкцией благодаря передовым технологиям производства и цифрового проектирования.

"Vectis — это вершина нашего опыта в области интеграции сложных систем, разработки перспективных истребителей и обеспечения автономности", — заявил О. Джей Санчес, вице-президент и генеральный директор Lockheed Martin Skunk Works. "Мы не просто создаем новую платформу — мы создаем новую парадигму для военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной, настраиваемой и доступной платформе для гибких беспилотных летательных аппаратов".

Названный в честь шутки из комикса "L'il Abner", завод Skunk Works известен тем, что регулярно представляет сверхсекретные военные самолеты. Официально известный как Lockheed Martin Advanced Development Programs (ADP), Skunk Works причастен к созданию P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk и X-59 QueSST, а также многих экспериментальных самолетов.

Ранее писали, что Lockheed Martin создает истребитель поколения 5+ на базе F-35. Новый самолет может получить до 80% функционала F-47.

Skunk Works и FalconWorks BAE Systems в США создают модульные беспилотники для радиоэлектронной борьбы. Истребители смогут запускать их для подавления противника или защиты от радиоэлектронных угроз.