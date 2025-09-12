Объединит возможности дронов и ракет: что известно о новейшем американо-британском БПЛА

Британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin объявили о сотрудничестве с целью создания нового типа беспилотного летательного аппарата.

Секретные исследовательские подразделения Lockheed Martin Skunk Works и FalconWorks BAE Systems будут работать вместе над разработкой модульных аппаратов, которые можно быстро развернуть. Об этом было объявлено на Международной выставке оборонного и безопасностного оборудования в Лондоне, передает Interesting Engineering.

Сообщается, что компании стремятся создать начальный беспилотник, который будет экономически эффективным и будет иметь несколько вариантов запуска, таких как десантирование с воздуха, наземный запуск, запуск с моря и запуск с широкофюзеляжного логистического самолета.

Для начала разработчики сосредоточатся на разработке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые дополнят и повысят живучесть современных пилотируемых боевых самолетов. В издании подчеркнули, что как BAE Systems, так и Lockheed Martin также отдельно разрабатывают истребители нового поколения.

Компании также опубликовали концептуальное изображение беспилотника, который несколько похож на ракету. Анонс системы также прозвучала на фоне того, что страны все чаще стремятся совместить возможности реактивных самолетов и дронов.

"То, что беспилотник настроен для радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной атаки, означает, что он имеет целью повысить шансы пилотируемого истребителя, с которого он будет запущен, или того, который он стремится защитить", — считают эксперты портала.

