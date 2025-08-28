Будут нести ракеты: дроны-истребители YFQ-42A смогут работать вместе с самолетами

Воздушные силы США в сотрудничестве с General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) начали летные испытания беспилотного истребителя следующего поколения YFQ-42A.

Основная задача YFQ-42A — сопровождение пилотируемых военных самолетов. Новый дрон планируют оснастить ракетами класса "воздух-воздух", способные уничтожать другие самолеты, говорится в пресс-релизе GA-ASI.

В компании рассказали, что программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ) позволяет YFQ-42A действовать полунезависимо вместе с пилотируемыми истребителями. По мнению разработчиков, поддержка в виде дронов даст военным летчикам значительное преимущество в будущих боях.

По данным GA-ASI, самолет был построен и поднят в воздух чуть больше чем за год. В апреле 2024 года ВВС США выбрали GA-ASI для разработки БПЛА-напарника для истребителей. В марте ВВС США обозначили самолет как YFQ-42A, где "Y" означает серийный образец самолета ("Y" будет удален после поступления в производство), "F" означает истребитель, а "Q" — беспилотный самолет.

Ранее различные системы БПЛА YFQ-42A уже прошли наземные испытания. По завершению летных испытаний ВВС США планируют приобрести более 1000 таких беспилотников.

"Я поздравляю Воздушные силы за их видение, а также нашу команду разработчиков за то, что они сделали еще один исторический прорыв для нашей компании", — сказал резидент GA-ASI Дэвид Р. Александер.

Напомним, американская компания Raytheon разработала радар LTAMDS, предназначенный для борьбы с передовыми угрозами следующего поколения, включая дроны, современные самолеты, а также баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты.