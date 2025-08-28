Будуть нести ракети: дрони-винищувачі YFQ-42A працюватимуть разом з літаками

Повітряні сили США у співпраці з General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) розпочали льотні випробування безпілотного винищувача наступного покоління YFQ-42A.

Основна задача YFQ-42A – супровід пілотованих військових літаків. Новий дрон планують оснастити ракетами класу "повітря–повітря", здатні знищувати інші літаки, йдеться в пресрелізі GA-ASI.

В компанії розповіли, що програмне забезпечення зі штучним інтелектом (ШІ) дозволяє YFQ-42A діяти напівнезалежно разом із пілотованими винищувачами. На думку розробників, підтримка у вигляді дронів дасть військовим льотчикам значну перевагу в майбутніх боях.

За даними GA-ASI, літак був побудований та піднятий у повітря трохи більше ніж за рік. У квітні 2024 року ВПС США обрали GA-ASI для розробки БПЛА-напарника для внищувачів. У березні ВПС США позначили літак як YFQ-42A, де "Y" означає серійний зразок літака ("Y" буде вилучено після надходження у виробництво), "F" означає винищувач, а "Q" – безпілотний літак.

Раніше різні системи БПЛА YFQ-42A вже пройшли наземні випробування. По завершенню льотних випробувань ВПС США планують придбати понад 1000 таких безпілотників.

"Я вітаю Повітряні сили за їхнє бачення, а також нашу команду розробників за те, що вони зробили ще один історичний прорив для нашої компанії", — сказав резидент GA-ASI Девід Р. Александер.

Нагадаємо, американська компанія Raytheon розробила радар LTAMDS, призначений для боротьби з передовими загрозами наступного покоління, включаючи дрони, сучасні літаки, а також балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети.