Змінять авіацію: у США показали БПЛА-винищувачі для роботи з літаками (відео)

Військово-повітряні сили США випробовують дрони-винищувачі YFQ-42A і YFQ-44A, розроблені компаніями General Atomics і Anduril, у рамках програми Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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У пресрелізі на сайті ВПС США йдеться про те, що на цьому етапі випробувань оцінюються рухові системи, авіоніка, автономність, а також інтерфейси наземного управління YFQ-42A і YFQ-44A. Результати допоможуть підготувати БПЛА до льотних випробувань наприкінці цього року.

Дрон YFQ-44A ВПС США Фото: U.S. Air Force

"Ця фаза усуває розрив між проектуванням і польотом, знижуючи ризики інтеграції, підвищуючи впевненість і закладаючи основу для успішного першого польоту і, зрештою, постачання на озброєння винищувачу", — сказав начальник штабу ВПС США генерал Девід В. Оллвін.

Дрони YFQ-42A і YFQ-44A: як їх використовуватимуть

Як зазначають у відомстві, програма CCA розроблена для роботи разом з пілотованими літаками. БПЛА розглядаються як "підсилювачі", які розширять оперативний радіус дії, підвищать виживаність і збільшать вражаючу здатність.

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Серед переваг систем CCA — швидке розгортання і низька вартість порівняно зі звичайними винищувачами. Ці апарати є напівавтономними, тому підрозділам не доведеться здійснювати безліч щоденних вильотів для підтримки готовності. Відповідно кількість льотчиків, необхідних для підтримки флоту, буде істотно нижчою, ніж у інших систем озброєння.

"Це величезна віха і ще один крок до першого польоту і швидкого постачання нашим бійцям... Ці безпілотні винищувачі будуть крутими!" — написав генерал Оллвін у соцмережі X.

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