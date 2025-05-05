Изменят авиацию: в США показали БПЛА-истребители для работы с самолетами (видео)

Военно-воздушные силы США испытывают дроны-истребители YFQ-42A и YFQ-44A, разработанные компаниями General Atomics и Anduril, в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA).

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В пресс-релизе на сайте ВВС США говорится, что на данном этапе испытаний оцениваются двигательные системы, авионика, автономность, а также интерфейсы наземного управления YFQ-42A и YFQ-44A. Результаты помогут подготовить БПЛА к летным испытаниям в конце этого года.

Дрон YFQ-44A ВВС США Фото: U.S. Air Force

"Эта фаза устраняет разрыв между проектированием и полетом, снижая риски интеграции, повышая уверенность и закладывая основу для успешного первого полета и, в конечном итоге, поставки на вооружение истребителю", — сказал начальник штаба ВВС США генерал Дэвид У. Оллвин.

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Как отмечают в ведомстве, программа CCA разработана для работы вместе с пилотируемыми самолетами. БПЛА рассматриваются как "усилители", которые расширят оперативный радиус действия, повысят выживаемость и увеличит поражающую способность.

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Среди преимуществ систем CCA – быстрое развертывание и низкая стоимость по сравнению с обычными истребителями. Эти аппараты являются полуавтономными, поэтому подразделениям не придется совершать множество ежедневных вылетов для поддержания готовности. Соответственно количество летчиков, необходимых для поддержки флота, будет существенно ниже, чем у других систем вооружения.

"Это огромная веха и еще один шаг к первому полету и быстрой поставке нашим бойцам… Эти беспилотные истребители будут крутыми!" — написал генерал Оллвин в соцсети X.

Напомним, немецкий стартап Stark представил дрон-камикадзе вертикального взлета и посадки с электрическим приводом Virtus, созданный с учетом опыта Сил обороны Украины в войне против России.