Об'єднає можливості дронів та ракет: що відомо про новітній американо-британський БПЛА

Британська компанія BAE Systems та американська Lockheed Martin оголосили про співпрацю з метою створення нового типу безпілотного літального апарату.

Секретні дослідницькі підрозділи Lockheed Martin Skunk Works та FalconWorks BAE Systems працюватимуть разом над розробкою модульних апаратів, які можна швидко розгорнути. Про це було оголошено на Міжнародній виставці оборонного та безпекового обладнання в Лондоні, передає Interesting Engineering.

Повідомляється, що компанії прагнуть створити початковий безпілотник, який буде економічно ефективним і матиме кілька варіантів запуску, таких як десантування з повітря, наземний запуск, запуск з моря та запуск із широкофюзеляжного логістичного літака.

Для початку розробники зосередяться на розробці засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які доповнять і підвищать живучість сучасних пілотованих бойових літаків. У виданні наголосили, що як BAE Systems, так і Lockheed Martin також окремо розробляють винищувачі нового покоління.

Компанії також опублікували концептуальне зображення безпілотника, який дещо схожий на ракету. Анонс системи також пролунала на тлі того, що країни все частіше прагнуть поєднати можливості реактивних літаків та дронів.

"Те, що безпілотник налаштований для радіоелектронної боротьби та радіоелектронної атаки, означає, що він має на меті підвищити шанси пілотованого винищувача, з якого його буде запущено, або того, який він прагне захистити", — вважають експерти порталу.

