Запускає ракети типу ATACMS: в мережі показали новітній морський дрон Combat (фото)

Південнокорейська компанія Hanwha представила на виставці в Польщі морський безпілотник Combat, озброєний двома пусковими установками MLRS K239.

Оскільки РСЗО MLRS K239 є морським аналогом MLRS M270 та HIMARS, вона може використовувати ракети різних калібрів завдяки живленню спеціальними пакетами, яких можна вставити одразу два в одну пускову, повідомляє Defence Express.

Морський дрон Combat

Як пояснюють експерти порталу, загальний залп Combat з двома K239, може становити 24 ракети CGR-080 з дальністю 80 км, 16 балістичних протикорабельних ракет CTM-ASBM з дальністю 160 км, або чотири балістичні ракети CTM-290, які є аналогом ATACMS.

Морський дрон Combat

"Це справді вражаюче озброєння, особливо як для досить невеликого морського дрона", — наголосили у виданні.

Згадані пускові установки дозволяють дрону завдавати глибоких ударів по наземним цілям та навіть уражати ворожі кораблі. Все що для цього потрібно – встановити пакет з необхідними ракетами.

Окрім того, Combat USV отримає дистанційно керований кулемет в носовій частині. Це дозволить йому відбиватись від інших невеликих морських безпілотників.

Нагадаємо, у Російські Федерації заявили про успішні випробування нового безекіпажного катера від компанії "РобоКорп", який отримав робочу назву БЕК-Р.

Фокус також повідомляв, що підрозділ морської піхоти Військово-морських сил України створив надводний безекіпажний катер Barracuda, оснащений штучним інтелектом.