"До Magura їм ще далеко": Буданов заявив, що РФ застосувала новий надводний дрон "Зефір" (відео)

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів, що росіяни понад 1,5 року працювали над надводними дронами і змогли створити кілька моделей. Зокрема, за його словами, росіяни вже застосували в бою новий дрон "Зефір".

В опублікованому 6 вересня інтерв'ю виданню "Апостроф" начальних Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що ймовірне копіювання росіянами українських морських дронів наразі не викликає серйозних побоювань. За його словами, це тривала робота, і в цій галузі наразі окупантам далеко до українських розробок.

Кирило Буданов прокоментував створення і застосування надводних дронів ЗС РФ. На відео з 3:32.

"Це довга робота, ця робота тривала понад півтора року в них. Кілька моделей більш-менш вони довели до ума. До прикладу, "Зефір", один із яких було нещодавно застосовано. Цього слід було очікувати, еволюція не може оминути одну зі сторін, так не буває", — сказав Буданов.

Він погодився з зауваженням ведучого, що українські надводні дрони так само продовжують вдосконалюватися.

"Авжеж, до Magura їм далеко ще", — зазначив голова ГУР.

Що відомо про надводні дрони ЗС РФ

28 серпня речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук підтверджував, що морський дрон ЗС РФ пошкодив корабель "Сімферополь" Збройних сил України в гирлі річки Дунай, загинув член екіпажу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на запитання кореспондента "Суспільного" 4 вересня констатував, що росіяни переймають український досвід і просуваються у використанні морських дронів, і надалі ЗС РФ атакуватимуть порти та кораблі. За його словами, Україна шукає методи протистояння цим засобам.

Нагадаємо, в опублікованому 6 вересня інтерв'ю "Апостроф" Кирило Буданов також заявив, що РФ може оголосити нову мобілізацію. За словами голови ГУР, в такому разі окупанти зможуть різко збільшити кількість особового складу та "кидати більше людей на м'ясо". Також він зазначив, що росіяни перегрупували сили для подальшого наступу.