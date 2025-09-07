"До Magura им еще далеко": Буданов заявил, что РФ применила новый надводный дрон "Зефир" (видео)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что россияне более 1,5 года работали над надводными дронами и смогли создать несколько моделей. В частности, по его словам, россияне уже применили в бою новый дрон "Зефир".

В опубликованном 6 сентября интервью изданию"Апостроф" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что вероятное копирование россиянами украинских морских дронов пока не вызывает серьезных опасений. По его словам, это длительная работа, и в этой области пока оккупантам далеко до украинских разработок.

Кирилл Буданов прокомментировал создание и применение надводных дронов ВС РФ. На видео с 3:32.

"Это долгая работа, эта работа длилась более полутора лет у них. Несколько моделей более-менее они довели до ума. К примеру, "Зефир", один из которых был недавно применен. Этого следовало ожидать, эволюция не может обойти одну из сторон, так не бывает", — сказал Буданов.

Он согласился с замечанием ведущего, что украинские надводные дроны так же продолжают совершенствоваться.

"Конечно, до Magura им далеко еще", — отметил глава ГУР.

Что известно о надводных дронах ВС РФ

28 августа спикер военно-морских сил Дмитрий Плетенчук подтверждал, что морской дрон ВС РФ повредил корабль "Симферополь" Вооруженных сил Украины в устье реки Дунай, погиб член экипажа.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на вопрос корреспондента "Суспільного" 4 сентября констатировал, что россияне перенимают украинский опыт и продвигаются в использовании морских дронов, и в дальнейшем ВС РФ будут атаковать порты и корабли. По его словам, Украина ищет методы противостояния этим средствам.

Напомним, в опубликованном 6 сентября интервью "Апострофу" Кирилл Буданов также заявил, что РФ может объявить новую мобилизацию. По словам главы ГУР, в таком случае оккупанты смогут резко увеличить количество личного состава и "бросать больше людей на мясо". Также он отметил, что россияне перегруппировали силы для дальнейшего наступления.