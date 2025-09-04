Морские дроны ВС РФ будут атаковать порты и корабли: готова ли к этому Украина, — ГУР

То, что россияне начали применять морские дроны начало создавать дополнительные угрозы для украинских судов и припортовой инфраструктуры, которая является основной мишенью российских атак, говорят в украинской разведке.

Российские оккупанты перенимают опыт Украины в использовании морских дронов и имеют в этом продвижение, но одновременно и проблемы. Между тем, Украина ищет методы противодействия таким вражеским средствам. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов на вопрос корреспондента Суспільного.

"Это просто факты. Они безусловно перенимают и украинский опыт и пытаются учиться. После очень многих неудачных испытаний, враг продвигается также и в использовании этих средств (морских дронов — ред.). Это мы можем констатировать", — говорит Юсов.

Он добавил, что то, что россияне начали применять морские дроны начало создавать дополнительные угрозы для украинских судов и припортовой инфраструктуры, которая является основной мишенью российских атак. В то же время Андрей Юсов отметил, что украинские специалисты сейчас активно работают над созданием противодействия морским дронам ВС РФ.

"У врага не все так хорошо, как на картинке. У них на сегодня есть проблемы. Но озвучивать не буду", — отметил командир группы.

Морские дроны — атака РФ на корабли

28 августа стало известно, что морской дрон ВС РФ нанес удар по кораблю "Симферополь" ВМС ВСУ. В результате удара пострадал украинский разведывательный корабль и погибли 2 члена экипажа.

Украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов напомнил, что у врага есть подразделение БпЛА "Рубикон" и он ранее предупреждал, что что-то похожее может начать действовать в море.

ВС РФ поразили разведывательный корабль "Симферополь" ВМС ВСУ с помощью морского беспилотника. Эксперты объяснили, что это мог быть российский "Катран". Дрон управляется с помощью радиоканала, из-за чего имеет ограниченную дальность в 150-200 км и подвергается глушению с помощью систем РЭБ.