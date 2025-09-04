Морські дрони ЗС РФ атакуватимуть порти та кораблі: чи готова до цього Україна, — ГУР

Те, що росіяни почали застосовувати морські дрони почало створювати додаткові загрози для українських суден та припортової інфраструктури, яка є основною мішенню російських атак, кажуть в українській розвідці.

Related video

Російські окупанти переймають досвід України у використанні морських дронів і мають в цьому просування, але водночас і проблеми. Між тим, Україна шукає методи протидії таким ворожим засобам. Про це в коментарі "Суспільному" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов на запитання кореспондента Суспільного.

"Це просто факти. Вони безумовно переймають і український досвід і намагаються вчитися. Після дуже багатьох невдалих випробовувань, ворог просувається також і у використанні цих засобів (морських дронів — ред.). Це ми можемо констатувати", — каже Юсов.

Він додав, що те, що росіяни почали застосовувати морські дрони почало створювати додаткові загрози для українських суден та припортової інфраструктури, яка є основною мішенню російських атак. Водночас Андрій Юсов зауважив, що українські фахівці зараз активно працюють над створенням протидії морським дронам ЗС РФ.

"У ворога не все так гарно, як на картинці. У них на сьогодні є проблеми. Але озвучувати не буду", — зазначив командир групи.

Морські дрони — атака РФ на кораблі

28 серпня стало відомо, що морський дрон ЗС РФ завдав удару по кораблю "Сімферополь" ВМС ЗСУ. Внаслідок удару постраждав український розвідувальний корабель і загинули 2 члени екіпажу.

Український фахівець у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов нагадав, що у ворога є підрозділ БпЛА "Рубікон" і він раніше попереджав, що щось схоже може почати діяти у морі.

ЗС РФ уразили розвідувальний корабель "Сімферополь" ВМС ЗСУ за допомогою морського безпілотника. Експерти пояснили, що це міг бути російський "Катран". Дрон керується за допомогою радіоканалу, через що має обмежену дальність у 150-200 км та піддається глушінню за допомогою систем РЕБ.