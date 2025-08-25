Українські морпіхи показали власний надводний дрон Barracuda: що відомо (відео)

Підрозділ морської піхоти Військово-морських сил України створив надводний безекіпажний катер Barracuda, який поєднує сучасні технологічні рішення, включно з елементами штучного інтелекту.

Кадри застосування нового морського дрона Barracuda проти російських військ опублікувала 24 серпня пресслужба 40-ї окремої бригади берегової оборони, що входить до складу 30-го корпусу морської піхоти ВМС України.

За даними військових, дрон є власною розробкою підрозділу Barracuda. Конструкція дрона має модульну систему, що дає змогу використовувати різні види озброєння. На опублікованому відео зафіксовано застосування однозарядних гранатометів, також безпілотник має можливість мінування акваторії.

Морські дрони ЗСУ — деталі

Оглядачі Defense Express зазначають, що морський безпілотник Barracuda, імовірно, створено на базі маломірного катера. Однак подробиць, включно з тактико-технічними характеристиками, поки не розголошують. Аналітики зазначають, що підрозділ міг розробити дрон під власні завдання, що робить його гнучкішим і, ймовірно, дешевшим порівняно з іншими зразками, які вже перебувають на озброєнні Сил оборони України.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Чорному морі стався інцидент за участю українського ударного морського дрона. Апарат зумів прорватися в акваторію Новоросійська, де згодом підірвався, ліквідувавши групу російських військових водолазів.

У травні стало відомо про український морський безпілотник Magura V7 нового покоління. Цей дрон — новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР збили два російські винищувачі Су-30.

Один із найкращих російських підрозділів Центру безпілотних систем "Рубікон" отримав у користування безпілотні ударні катери. На думку військового аналітика і фахівця з радіотехніки Сергія "Флеш" Бескрестнова, морські дрони РФ можуть стати для України проблемою на рівні з БПЛА типу "Шахед".