Украинские морпехи показали собственный надводный дрон Barracuda: что известно (видео)

Подразделение морской пехоты Военно-морских сил Украины создало надводный безэкипажный катер Barracuda, который сочетает современные технологические решения, включая элементы искусственного интеллекта.

Кадры применения нового морского дрона Barracuda против российских войск опубликовала 24 августа пресс-служба 40-й отдельной бригады береговой обороны, входящей в состав 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

По данным военных, дрон является собственной разработкой подразделения Barracuda. Конструкция дрона имеет модульную систему, позволяющую использовать различные виды вооружения. На опубликованном видео зафиксировано применение однозарядных гранатометов, также беспилотник имеет возможность минирования акватории.

Морские дроны ВСУ — детали

Обозреватели Defense Express отмечают, что морской беспилотник Barracuda, предположительно, создан на базе маломерного катера. Однако подробности, включая тактико-технические характеристики, пока не разглашаются. Аналитики отмечают, что подразделение могло разработать дрон под собственные задачи, что делает его более гибким и, вероятно, дешевле по сравнению с другими образцами, уже состоящими на вооружении Сил обороны Украины.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Черном море произошел инцидент с участием украинского ударного морского дрона. Аппарат сумел прорваться в акваторию Новороссийска, где впоследствии подорвался, ликвидировав группу российских военных водолазов.

В мае стало известно об украинском морском беспилотнике Magura V7 нового поколения. Этот дрон ― новейшее технологическое оружие, благодаря которому бойцы спецподразделения ГУР сбили два российских истребителя Су-30.

Одно из лучших российских подразделений Центра беспилотных систем "Рубикон" получил в пользование беспилотные ударные катера. По мнению военного аналитика и специалиста по радиотехнике Сергея "Флеш" Бескрестнова, морские дроны РФ могут стать для Украины проблемой на уровне с БПЛА типа "Шахед".