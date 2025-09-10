Запускает ракеты типа ATACMS: в сети показали новейший морской дрон Combat (фото)

Южнокорейская компания Hanwha представила на выставке в Польше морской беспилотник Combat, вооруженный двумя пусковыми установками MLRS K239.

Поскольку РСЗО MLRS K239 является морским аналогом MLRS M270 и HIMARS, она может использовать ракеты различных калибров благодаря питанию специальными пакетами, которых можно вставить сразу два в одну пусковую, сообщает Defence Express.

Морской дрон Combat

Как объясняют эксперты портала, общий залп Combat с двумя K239, может составлять 24 ракеты CGR-080 с дальностью 80 км, 16 баллистических противокорабельных ракет CTM-ASBM с дальностью 160 км, или четыре баллистические ракеты CTM-290, которые являются аналогом ATACMS.

Морской дрон Combat

"Это действительно впечатляющее вооружение, особенно как для достаточно небольшого морского дрона", — отметили в издании.

Упомянутые пусковые установки позволяют дрону наносить глубокие удары по наземным целям и даже поражать вражеские корабли. Все что для этого нужно — установить пакет с необходимыми ракетами.

Кроме того, Combat USV получит дистанционно управляемый пулемет в носовой части. Это позволит ему отбиваться от других небольших морских беспилотников.

Напомним, в Российской Федерации заявили об успешных испытаниях нового безэкипажного катера от компании "РобоКорп", который получил рабочее название БЭК-Р.

Фокус также сообщал, что подразделение морской пехоты Военно-морских сил Украины создало надводный безэкипажный катер Barracuda, оснащенный искусственным интеллектом.