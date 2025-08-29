Россияне показали новый морской дрон от "РобоКорп": эксперт заметил один нюанс (видео)

В Российской Федерации заявили об успешных испытаниях нового безэкипажного катера от компании "РобоКорп", который получил рабочее название БЭК-Р.

Кадры испытаний нового морского дрона "РобоКорп" опубликовал глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев в Telegram. По его словам стартап специализируется на создании роботизированных систем для сложных задач.

Испытания дрона БЭК-Р

Сообщается, что сейчас беспилотный катер БЭК-Р находится на этапе разработки. Дрон имеет длину 5 метров и оснащен подвесным лодочным мотором мощностью 115 лошадиных сил. В беспилотник также планируют интегрировать компьютерное зрение и полноценный автономный режим для движения по заданному маршруту и возвращения на базу.

"Первый этап испытаний прошел успешно: катер сделал круг по Севастопольской бухте и полностью подтвердил свою работоспособность. Специалисты управляли катером дистанционно", — утверждает Развожаев.

Важно

На обнародованное видео обратил внимание украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил в своем Telegram-канале, что на борту российского "беспилотника" виднеются человеческие силуэты.

"Это только я вижу в беспилотном катере двух пилотов в касках и красных жилетах?" — написал "Флеш".

Напомним, подразделение морской пехоты Военно-морских сил Украины создало надводный безэкипажный катер Barracuda, который сочетает современные технологические решения, включая элементы ИИ.

Фокус также сообщал, что компания "НовиТехНет" разработала для Сил обороны Украины многофункциональный надводный беспилотный аппарат "Урсула".