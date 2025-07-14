Запускает БПЛА и несет взрывной заряд: для ВСУ создали новый дрон "Урсула" (видео)
Компания "НовіТехНет" разработала для Сил обороны Украины многофункциональный надводный беспилотный аппарат "Урсула".
Безэкипажный катер "Урсула" идеально подходит для диверсионно-разведывательных операций в сложных условиях речной сети и прифронтовых акваторий, сообщили в "Ассоциации украинских инженеров".
Этот речной беспилотник длиной около 1 метра может выполнять сразу несколько функций:
- разведчик — проводит мониторинг рек, каналов, прибрежных участков;
- незаметная плавучая мина — может нести взрывной заряд для поражения вражеских целей;
- авианосец — способен транспортировать и запускать FPV-дроны с поверхности воды.
По данным "Ассоциации украинских инженеров", сейчас надводный дрон "Урсула" находится на стадии полевых испытаний.
Напомним, британская компания Zero USV представила новую версию своего беспилотного надводного судна Oceanus12 с увеличенной дальностью плавания.
Фокус также сообщал, что в Китае заметили сверхбольшой подводный дрон, вероятно, вооруженный торпедами, минами или ракетами, что отличает его от западных типов.