Беспилотник-монстр: британский дрон может проплыть без поддержки 15 тысяч километров

Британская компания Zero USV представила новую версию своего беспилотного надводного судна Oceanus12 с увеличенной дальностью плавания. Новичок-«дальнобойщик» получил название Oceanus12 XLR.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Длина судна-беспилотника теперь составляет 13 метров. Модернизированная версия может работать на расстоянии до 7500 морских миль (около 15 тыс. км) в течение 60 дней без какой-либо внешней поддержки.

Для сравнения – оригинальная модель Oceanus12 была представлена ​​в начале этого года. Ее длина составляла 11,5 метров, дальность плавания – 2500 морских миль (около 4 600 км), а продолжительность плавания 20–25 дней.

Хотя Oceanus12 доказал свою эффективность, требования современных морских операций стремительно растут. Поэтому компания Zero USV разработала модель XLR, которая обеспечивает большую продолжительность и дальность без увеличения логистических затрат.

Характеристики корабля-дрона

Oceanus12 XLR использует ту же гибридно-электрическую силовую установку, что и стандартная версия, но имеет больший топливный бак и более длинный корпус.

Вместимость топливного бака составляет 4000 литров (в базовой версии было лишь 1200 литров).

Даже с увеличением размеров судно по-прежнему может перевозить одну тонну полезного груза. Это позволяет ему перевозить специальное оборудование, необходимое для выполнения миссий, не теряя при этом выносливости.

Oceanus12 XLR оснащен системой автономного управления GuardianAI, разработанной MarineAI. Он также включает в себя полный комплект автономных датчиков, включающий радар высокой четкости от Navtech.

Силовая установка представляет собой двойной электрогибридный привод, программно ограниченный мощностью 40 кВт, но при необходимости способный развивать мощность до 80 кВт. Скорость судна составляет шесть узлов (около 11 км/ч), максимальная — десять узлов (приблизительно 18 км/ч), в зависимости от загрузки и состояния моря

Помимо автономной работы, при необходимости судном можно управлять дистанционно.

Основатель и управляющий директор Zero USV Мэтью Рэтси заявил, что беспилотные суда, такие как Oceanus12 XLR, действуют как усилители боевой мощи, обеспечивая длительные возможности без необходимости остановок для дозаправки или присутствия экипажа на борту.

«По мере роста международной напряженности, особенно в спорных морских районах, потребность в надежных и долговечных беспилотных транспортных средствах становится как никогда острой», — сказал Рэтси.

Ранее Фокус сообщал, что американский супердрон Talon A2 поставил рекорд по скорости , добившись скорости больше сверхзвуковой. Полеты выполнялись в декабре 2024-го и в марте 2025 года, однако официальное подтверждение Пентагона появилось только в мае этого года.

Также стало известно, что китайский беспилотник установил новый мировой рекорд по скорости. Весит этот микродрон меньше 250 граммов, а разогнаться может до 340,78 км/ч.