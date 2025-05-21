Безпілотник-монстр: британський дрон може проплисти без підтримки 15 тисяч кілометрів

Британська компанія Zero USV представила нову версію свого безпілотного надводного судна Oceanus12 зі збільшеною дальністю плавання. Новачок-"далекобійник" отримав назву Oceanus12 XLR.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Довжина судна-безпілотника тепер становить 13 метрів. Модернізована версія може працювати на відстані до 7500 морських миль (близько 15 тис. км) протягом 60 днів без будь-якої зовнішньої підтримки.

Для порівняння — оригінальна модель Oceanus12 була представлена на початку цього року. Її довжина становила 11,5 метрів, дальність плавання — 2500 морських миль (близько 4 600 км), а тривалість плавання — 20-25 днів.

Хоча Oceanus12 довів свою ефективність, вимоги сучасних морських операцій стрімко зростають. Тому компанія Zero USV розробила модель XLR, яка забезпечує більшу тривалість і дальність без збільшення логістичних витрат.

Характеристики корабля-дрона

Oceanus12 XLR використовує ту саму гібридно-електричну силову установку, що і стандартна версія, але має більший паливний бак і довший корпус.

Місткість паливного бака становить 4000 літрів (у базовій версії було лише 1200 літрів).

Навіть зі збільшенням розмірів судно, як і раніше, може перевозити одну тонну корисного вантажу. Це дає йому змогу перевозити спеціальне обладнання, необхідне для виконання місій, не втрачаючи при цьому витривалості.

Oceanus12 XLR оснащений системою автономного управління GuardianAI, розробленою MarineAI. Він також містить повний комплект автономних датчиків, що включає радар високої чіткості від Navtech.

Силова установка являє собою подвійний електрогібридний привід, програмно обмежений потужністю 40 кВт, але за необхідності здатний розвивати потужність до 80 кВт. Швидкість судна становить шість вузлів (близько 11 км/год), максимальна — десять вузлів (приблизно 18 км/год), залежно від завантаження і стану моря

Крім автономної роботи, за необхідності судном можна керувати дистанційно.

Засновник і керуючий директор Zero USV Метью Ретсі заявив, що безпілотні судна, як-от Oceanus12 XLR, діють як підсилювачі бойової потужності, забезпечуючи тривалі можливості без необхідності зупинок для дозаправлення або присутності екіпажу на борту.

"У міру зростання міжнародної напруженості, особливо в спірних морських районах, потреба в надійних і довговічних безпілотних транспортних засобах стає як ніколи гострою", — сказав Ретсі.

Раніше Фокус повідомляв, що американський супердрон Talon A2 поставив рекорд за швидкістю , домігшись швидкості, більшої за надзвукову. Польоти виконувалися в грудні 2024-го і в березні 2025 року, проте офіційне підтвердження Пентагону з'явилося тільки в травні цього року.

Також стало відомо, що китайський безпілотник встановив новий світовий рекорд за швидкістю. Важить цей мікродрон менше 250 грамів, а розігнатися може до 340,78 км/год.